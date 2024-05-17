В Минюсте рассказали, сколько осужденных готовы мобилизовать

Осужден в колонии. Фото иллюстративное: УНИАН

Около 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном увольнении путем заключения контракта на военную службу. Но помехой мобилизации заключенных может стать отсутствие желания осужденного идти воевать.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью "Главкому" в пятницу, 17 мая.

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Около 5 тысяч осужденных проявили готовность заключить контракт на военную службу в рамках условно-досрочного увольнения. Однако как отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, эта цифра нуждается в тщательном анализе и учете некоторых важных аспектов.

Следует отметить, что администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, которые пока не подпадают под мобилизацию. Также не учитывалось состояние здоровья заключенных. Однако самым главным критерием, по словам Высоцкой, является мотивация.

Интересно, что в начале полномасштабной войны министерство получило более тысячи заявлений от осужденных, выразивших желание участвовать в боевых действиях. Однако в то время ни военные, ни парламенты не были готовы утверждать их мобилизацию. Ситуация изменилась во время общественной дискуссии по поводу изменений в мобилизационный закон, которая продолжалась с конца прошлого года.

Елена Высоцкая также отреагировала на слова народного депутата Александра Бакумова, утверждавшего, что в Украине есть около 20 тысяч заключенных, потенциально подпадающих под мобилизацию. По ее словам, когда Министерство юстиции готовило эту статистику для народных депутатов, было отвергнуто около 4 тысяч осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни, такие как ВИЧ, гепатит, туберкулез.

Однако отмечает Высоцкая, главным препятствием может стать не столько физическое состояние, сколько отсутствие желания осужденного участвовать в войне.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий использовать заключенных для военной службы в ВСУ. Закон был принят Верховной Радой 8 мая.

Также мы писали, что в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.