В Мінюсті розповіли, скільки засуджених готові мобілізуватись

Засуджений у колонії. Фото ілюстративне: УНІАН

Майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Але на заваді мобілізації ув'язнених може стати відсутність бажання засудженого йти воювати.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю "Главкому" в п'ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Мобілізація засуджених українців

Майже 5 тисяч засуджених виявили готовність укласти контракт на військову службу у рамках умовно-дострокового звільнення. Проте, як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, ця цифра потребує ретельного аналізу та врахування деяких важливих аспектів.

Варто зазначити, що адміністрації установ відбування покарань не опитували в'язнів за статтями Кримінального кодексу, які наразі не підпадають під мобілізацію. Також не враховувався стан здоров'я ув'язнених. Однак, найголовнішим критерієм, за словами Висоцької, є мотивація.

Цікаво, що на початку повномасштабної війни міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, які виразили бажання брати участь у бойових діях. Однак у той час ні військові, ні парламент не були готові затверджувати їхню мобілізацію. Ситуація змінилася під час суспільної дискусії щодо змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року.

Олена Висоцька також відреагувала на слова народного депутата Олександра Бакумова, який стверджував, що в Україні є близько 20 тисяч в'язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію. За її словами, коли Міністерство юстиції готувало цю статистику для народних депутатів, було відкинуто близько 4 тисяч засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби, такі як ВІЛ, гепатит, туберкульоз.

Проте, наголошує Висоцька, головною перешкодою може стати не стільки фізичний стан, скільки відсутність бажання засудженого брати участь у війні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє використовувати ув'язнених для військової служби в ЗСУ. Закон було ухвалено Верховною Радою 8 травня.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.