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Завтра в Україні запрацює е-кабінет призовника — в Міноборони назвали терміни для оновлення даних

17 травня 2024 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного
Застосунок для телефону. Ілюстративне фото: АрміяInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода у п'ятницю, 17 травня.

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Лазуткін зазначив, що версія електронного кабінету з мінімальним набором функцій має запрацювати з 18 травня.

"Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, про телефон і місце проживання", — сказав він.

Речник МО розповів, що тестував новий застосунок та перевіряв можливість швидкого оновлення даних. Він нагадав, що впродовж 60 днів обовʼязок про уточнення своїх даних чоловіки зможуть виконати за 10-15 хвилин у смартфоні.

"Я бачив уже цю версію, погортав її на телефоні. І там усе максимально просто. ІD-банкінг, і далі просто тебе ідентифікують, ти реєструєшся і все дуже швидко заповнюєш. Ну і за великим рахунком — проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки", — зазначив Лазуткін.

На його думку, це найпростіший шлях, особливо для молоді, яка "просто таки живе фактично у смартфонах".

Нагадаємо, з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів. 

Крім того, у Міноборони, що у Києві пропускна здатність ТЦК і СП становить близько 50-70 осіб на день.

Міноборони
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військовий облік
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ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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