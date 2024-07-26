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В Минобороны рассказали, как новый закон о мобилизации повлиял на призывные процессы в Украине

26 июля 2024 15:55
Василий Горенко - Редактор
Темпы мобилизации выросли — в Минобороны рассказали о влиянии нового закона
Украинские военные. Фото: nta.ua
Василий Горенко - Редактор

Более двух месяцев назад вступил в силу новый закон о мобилизации, а от дедлайна для обновления военно-учетных данных прошло уже 1,5 недели. За это время миллионы военнообязанных украинцев выполнили требования закона, а для нарушителей заработали значительно повышенные штрафы за пренебрежение своими обязанностями.

О влиянии нового закона на мобилизационные процессы рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин изданию NV.

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Темпы мобилизации выросли

По данным Минобороны, 4,6 млн. военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу.

По словам Лазуткина, этот закон подтолкнул людей к тому, чтобы занять активную позицию, взять ответственность за собственную судьбу и начать искать себя в украинской армии, в рядах Сил обороны — заходить на сайты, интересоваться, какие должности, соответствующие умениям и образованию этих людей.

"Кроме того, что обновились учетные данные, и теперь уже есть база, с которой можно работать представителям ТЦК, мы имеем еще и всплеск проактивности колебавшихся людей, которые понимали, что рано или поздно, скорее всего, придется служить, которые морально были готовы защищать Родину, но этот закон стал для них толчком", — рассказал спикер МОУ.

Напомним, после принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные в ТЦК. Но некоторые военнообязанные получали штрафы от военкомата за нарушение правил учета в прошлом.

Мы также писали, что спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что в регионе начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако он уточнил, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.

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