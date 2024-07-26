Темпи мобілізації зросли — в Міноборони розповіли про вплив нового закону

Українські військові. Фото: nta.ua

Більш як два місяці тому набрав чинності новий закон про мобілізацію, а від дедлайну для оновлення військово-облікових даних пройшло вже 1,5 тижні. За цей час мільйони військовозобов'язаних українців виконали вимоги закону, а для порушників запрацювали значно підвищені штрафи за нехтування своїми обов’язками.

Про вплив нового закону на мобілізаційні процеси розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін виданню NV.

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Темпи мобілізації зросли

За даними Міноборони, 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів оновили свої облікові дані. Значно зросла кількість мобілізованих по рекрутингу.

За словами Лазуткіна, цей закон підштовхнув людей до того, щоб зайняти активну позицію, взяти відповідальність за власну долю і почати шукати себе в українському війську, в лавах Сил оборони — заходити на сайти, цікавитися, які є посади, що відповідають вмінням і освіті цих людей.

"Окрім того, що оновилися облікові дані, і тепер вже є база, з якою можна працювати представникам ТЦК, ми маємо ще й сплеск проактивності людей, які вагалися, які розуміли, що рано чи пізно, швидше за все, доведеться служити, які морально були готові захищати Батьківщину, але цей закон став для них поштовхом", — розповів речник МОУ.

Нагадаємо, після ухвалення закону про посилення мобілізації багато чоловіків вирішили оновити свої дані у ТЦК. Але деякі військовозобов'язані отримували штрафи від військкомату за те, що порушили правила обліку в минулому.

Ми також писали, що речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак він уточнив, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.