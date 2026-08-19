В Украине могут создать военную полицию на базе ВСП: что известно

В Минобороны готовят реформу ВСП: может появиться военная полиция
В Украине обсуждают реформирование Военной службы правопорядка, одним из вариантов которой является создание военной полиции. По словам заместителя министра обороны Любови Галан, в парламенте также рассматривается возможность расширить полномочия ВСП, в частности разрешить оперативно-розыскную деятельность и дополнительные следственные действия. В то же время окончательная модель реформы пока находится на стадии проработки.
Об этом Галан заявила во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.
В Украине могут создать военную полицию на базе ВСП
"Есть, так сказать, уже окончательная концепция — это преобразование или создание на базе Военной службы правопорядка военной полиции", — сказала заместитель министра.
Она также рассказала о других вариантах, которые сейчас обсуждаются. В частности, ВСП могут получить возможность проводить оперативно-розыскную деятельность и расширить свои полномочия в сфере следственных действий.
По словам Галан, необходимость в укреплении Военной службы правопорядка очевидна, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейшей проработки концепции реформы.
Отдельно заместитель министра прокомментировала случаи нарушений со стороны военнослужащих и сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Она отметила, что правоохранительные органы реагируют на такие инциденты и возбуждают уголовные дела.
В то же время, по её мнению, одного наказания виновных недостаточно для решения проблемы.
"Нам нужно бороться с первопричинами этих событий и нарушений, совершаемых в ходе мобилизационных мероприятий", — подчеркнула Галан.
Она подчеркнула, что одним из направлений работы Министерства обороны должно стать именно предотвращение подобных случаев и изменение системы, создающей условия для нарушений.
"Если оценивать именно реагирование и количество возбужденных уголовных дел, то эти меры принимаются. Очень сложно сказать, что на особо резонансные случаи у нас не было реакции", — отметила заместитель министра.
По ее словам, уголовные производства по факту нарушений ведутся, однако этого недостаточно, поскольку необходимо менять сами подходы и устранять причины, из-за которых возникают такие ситуации.
«Очевидно, этого недостаточно, потому что система устроена так, что этого недостаточно», — сказала Галан.
Таким образом, в Минобороны рассматривают не только усиление контроля за правонарушениями, но и более масштабную реформу ВСП, которая потенциально может завершиться созданием военной полиции.
Как писали Новини.LIVE, недавно правоохранители выявили 446 случаев фиктивной мобилизации в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. Должностные лица ТЦК вносили в реестр "Оберіг" ложные данные о людях, которых фактически не призывали, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационных задач. В деле фигурируют бывшие руководители ТЦК и участники организованной группы, которым уже сообщили о подозрении.
Также Новини.LIVE сообщали, что суд отказался отменить мобилизацию мужчины, хотя и признал процедурные нарушения со стороны ТЦК. Его принудительно доставили в ТЦК, после чего ВЛК признала его годным, однако апелляционный суд постановил, что допущенные нарушения не являются достаточным основанием для признания призыва незаконным. Суд также отметил, что заключение ВЛК о годности необходимо обжаловать через высшую военно-медицинскую комиссию.