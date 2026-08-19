В Украине могут создать военную полицию на базе ВСП: что известно

Заместитель министра обороны Любовь Галан. Фото: Новини.LIVE

В Украине обсуждают реформирование Военной службы правопорядка, одним из вариантов которой является создание военной полиции. По словам заместителя министра обороны Любови Галан, в парламенте также рассматривается возможность расширить полномочия ВСП, в частности разрешить оперативно-розыскную деятельность и дополнительные следственные действия. В то же время окончательная модель реформы пока находится на стадии проработки.

Об этом Галан заявила во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

В Украине могут создать военную полицию на базе ВСП

"Есть, так сказать, уже окончательная концепция — это преобразование или создание на базе Военной службы правопорядка военной полиции", — сказала заместитель министра.

Она также рассказала о других вариантах, которые сейчас обсуждаются. В частности, ВСП могут получить возможность проводить оперативно-розыскную деятельность и расширить свои полномочия в сфере следственных действий.

По словам Галан, необходимость в укреплении Военной службы правопорядка очевидна, однако окончательное решение будет зависеть от дальнейшей проработки концепции реформы.

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Отдельно заместитель министра прокомментировала случаи нарушений со стороны военнослужащих и сотрудников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Она отметила, что правоохранительные органы реагируют на такие инциденты и возбуждают уголовные дела.

В то же время, по её мнению, одного наказания виновных недостаточно для решения проблемы.

"Нам нужно бороться с первопричинами этих событий и нарушений, совершаемых в ходе мобилизационных мероприятий", — подчеркнула Галан.

Она подчеркнула, что одним из направлений работы Министерства обороны должно стать именно предотвращение подобных случаев и изменение системы, создающей условия для нарушений.

"Если оценивать именно реагирование и количество возбужденных уголовных дел, то эти меры принимаются. Очень сложно сказать, что на особо резонансные случаи у нас не было реакции", — отметила заместитель министра.

По ее словам, уголовные производства по факту нарушений ведутся, однако этого недостаточно, поскольку необходимо менять сами подходы и устранять причины, из-за которых возникают такие ситуации.

«Очевидно, этого недостаточно, потому что система устроена так, что этого недостаточно», — сказала Галан.

Таким образом, в Минобороны рассматривают не только усиление контроля за правонарушениями, но и более масштабную реформу ВСП, которая потенциально может завершиться созданием военной полиции.

Как писали Новини.LIVE, недавно правоохранители выявили 446 случаев фиктивной мобилизации в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. Должностные лица ТЦК вносили в реестр "Оберіг" ложные данные о людях, которых фактически не призывали, чтобы искусственно улучшить показатели выполнения мобилизационных задач. В деле фигурируют бывшие руководители ТЦК и участники организованной группы, которым уже сообщили о подозрении.

Также Новини.LIVE сообщали, что суд отказался отменить мобилизацию мужчины, хотя и признал процедурные нарушения со стороны ТЦК. Его принудительно доставили в ТЦК, после чего ВЛК признала его годным, однако апелляционный суд постановил, что допущенные нарушения не являются достаточным основанием для признания призыва незаконным. Суд также отметил, что заключение ВЛК о годности необходимо обжаловать через высшую военно-медицинскую комиссию.