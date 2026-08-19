В Україні можуть створити військову поліцію на базі ВСП: що відомо

Заступниця міністра оборони Любов Галан. Фото: Новини.LIVE

В Україні обговорюють реформування Військової служби правопорядку, одним із варіантів якого є створення військової поліції. За словами заступниці міністра оборони Любові Галан, у парламенті також розглядають можливість розширити повноваження ВСП, зокрема дозволити оперативно-розшукову діяльність та додаткові слідчі дії. Водночас остаточна модель реформи поки перебуває на етапі опрацювання.

Про це Галан заявила під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

В Україні можуть створити військову поліцію на базі ВСП

"Є як би вже як фінальна концепція — це перетворення або створення на базі Військової служби правопорядку військової поліції", — сказала заступниця міністра.

Вона також розповіла про інші варіанти, які наразі обговорюються. Зокрема, ВСП можуть надати можливість проводити оперативно-розшукову діяльність та розширити її повноваження у сфері слідчих дій.

За словами Галан, потреба у посиленні Військової служби правопорядку є очевидною, однак остаточне рішення залежатиме від подальшого напрацювання концепції реформи.

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Окремо заступниця міністра прокоментувала випадки порушень з боку військовослужбовців і працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів. Вона зазначила, що правоохоронні органи реагують на такі інциденти та відкривають кримінальні провадження.

Водночас, на її думку, самого покарання винних недостатньо для розв’язання проблеми.

"Нам потрібно боротися з першопричинами цих подій і порушень, які здійснюються при заходах мобілізації", — наголосила Галан.

Вона підкреслила, що одним із напрямів роботи Міністерства оборони має стати саме запобігання подібним випадкам та зміна системи, яка створює умови для порушень.

"Якщо оцінювати саме реагування та кількість кримінальних справ, які відкриті, то ці заходи відбуваються. Дуже складно сказати, що по особливо публічних випадках у нас не було реагування", — зазначила заступниця міністра.

За її словами, кримінальні провадження щодо порушень є, однак цього недостатньо, оскільки необхідно змінювати самі підходи та усувати причини, через які такі ситуації виникають.

"Очевидно, цього недостатньо, тому що система працює таким чином, що цього недостатньо", — сказала Галан.

Таким чином, у Міноборони розглядають не лише посилення контролю за правопорушеннями, а й масштабнішу реформу ВСП, яка потенційно може завершитися створенням військової поліції.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно правоохоронці виявили 446 випадків фіктивної мобілізації у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Посадовці ТЦК вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві дані про людей, яких фактично не призивали, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційних завдань. У справі фігурують колишні керівники ТЦК та учасники організованої групи, яким уже повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що суд відмовився скасовувати мобілізацію чоловіка, хоча визнав процедурні порушення з боку ТЦК. Його примусово доставили до ТЦК, після чого ВЛК визнала придатним, однак апеляційний суд вирішив, що допущені порушення не є достатньою підставою для визнання призову незаконним. Суд також зазначив, що висновок ВЛК щодо придатності необхідно оскаржувати через вищу військово-лікарську комісію.