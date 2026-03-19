В Минобороны объяснили, как мобилизованные могут стать офицерами

В Минобороны объяснили, как мобилизованные могут стать офицерами

Дата публикации 19 марта 2026 04:30
Владимир Зеленский награждает бойцов ВСУ. Фото: УНИАН

В Украине мобилизованные граждане с высшим образованием получили возможность быстрее получить офицерское звание. Соответствующие изменения были введены указом президента №893/2024. Новые правила адаптированы к условиям военного времени.

Граждане со степенью бакалавра или магистра могут претендовать на первичное звание младшего лейтенанта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Для этого необходимо пройти курсы профессионального военного образования и быть назначенным на соответствующую должность. В отдельных случаях обучение занимает до шести месяцев. Также обязательным остается прохождение военно-врачебной комиссии.

Специалисты с опытом на особом счету 

Для граждан со степенью магистра и управленческим опытом предусмотрена упрощенная процедура. Они могут быть назначены на должности без обязательного заключения долгосрочного контракта. Это позволяет использовать их профессиональные навыки в армии без длительных формальных процедур. При этом решение принимается с учетом потребностей подразделений.

В Минобороны подчеркнули, что присвоение звания не происходит автоматически. Кандидаты должны соответствовать требованиям по образованию, здоровью и пройти необходимую подготовку.

За год действия новых правил несколько сотен мобилизованных уже получили офицерские звания. Реформа направлена на усиление армии за счет специалистов из гражданского сектора. 

Напомним, работники ТЦК и СП получили право мобилизировать работников критически важных предприятий. 

Украинца оштрафовали на крупную сумму за распространение информации о мобилизационных мероприятиях. 

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
