У Міноборони пояснили, як мобілізовані можуть стати офіцерами

Володимир Зеленський нагороджує бійців ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні мобілізовані громадяни з вищою освітою отримали можливість швидше отримати офіцерське звання. Відповідні зміни було запроваджено указом президента №893/2024. Нові правила адаптовані до умов воєнного часу.

Громадяни зі ступенем бакалавра або магістра можуть претендувати на первинне звання молодшого лейтенанта, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Читайте також:

Для цього необхідно пройти курси професійної військової освіти і бути призначеним на відповідну посаду. В окремих випадках навчання займає до шести місяців. Також обов'язковим залишається проходження військово-лікарської комісії.

Фахівці з досвідом на особливому рахунку

Для громадян зі ступенем магістра та управлінським досвідом передбачена спрощена процедура. Вони можуть бути призначені на посади без обов'язкового укладення довгострокового контракту. Це дозволяє використовувати їхні професійні навички в армії без тривалих формальних процедур. При цьому рішення ухвалюється з урахуванням потреб підрозділів.

У Міноборони наголосили, що присвоєння звання не відбувається автоматично. Кандидати мають відповідати вимогам щодо освіти, здоров'я та пройти необхідну підготовку.

За рік дії нових правил кілька сотень мобілізованих уже отримали офіцерські звання. Реформа спрямована на посилення армії за рахунок фахівців із цивільного сектора.

