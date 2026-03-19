Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У Міноборони пояснили, як мобілізовані можуть стати офіцерами

У Міноборони пояснили, як мобілізовані можуть стати офіцерами

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 04:30
У Міноборони пояснили, як мобілізовані можуть стати офіцерами
Володимир Зеленський нагороджує бійців ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні мобілізовані громадяни з вищою освітою отримали можливість швидше отримати офіцерське звання. Відповідні зміни було запроваджено указом президента №893/2024. Нові правила адаптовані до умов воєнного часу.

Громадяни зі ступенем бакалавра або магістра можуть претендувати на первинне звання молодшого лейтенанта, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Для цього необхідно пройти курси професійної військової освіти і бути призначеним на відповідну посаду. В окремих випадках навчання займає до шести місяців. Також обов'язковим залишається проходження військово-лікарської комісії.

Фахівці з досвідом на особливому рахунку

Для громадян зі ступенем магістра та управлінським досвідом передбачена спрощена процедура. Вони можуть бути призначені на посади без обов'язкового укладення довгострокового контракту. Це дозволяє використовувати їхні професійні навички в армії без тривалих формальних процедур. При цьому рішення ухвалюється з урахуванням потреб підрозділів.

У Міноборони наголосили, що присвоєння звання не відбувається автоматично. Кандидати мають відповідати вимогам щодо освіти, здоров'я та пройти необхідну підготовку.

За рік дії нових правил кілька сотень мобілізованих уже отримали офіцерські звання. Реформа спрямована на посилення армії за рахунок фахівців із цивільного сектора.

Міноборони ЗСУ мобілізація війна в Україні офіцерське звання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації