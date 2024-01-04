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В МВД рассказали, сколько открыто производств по фактам уклонения от призыва

4 января 2024 12:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В МВД рассказали, сколько открыто производств по фактам уклонения от призыва
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. При этом Министерством внутренних дел было открыто около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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"В Украине открыто почти 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации", — сообщил Клименко.

При этом он отметил, что в суд направлено 2600 таких материалов.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.

Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

Кроме того, ранее пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

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