В МВС розповіли, скільки відкрито проваджень за фактами ухилення від призову

Очільник МВС Ігор Клименко. Фото: Національна поліція

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. При цьому Міністерством внутрішніх справ було відкрито приблизно 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Читайте також:

"В Україні відкрито майже 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією", — повідомив Клименко.

При цьому він зазначив, що до суду направлено 2600 таких матеріалів.

Раніше ми розповідали, що у Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб.

Нагадаємо, житель Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за ґрати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.

Крім того, раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали шістьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За сумнівний маршрут "втікачі" заплатили 5 тисяч доларів.