В Полтавской области создадут блокпосты для розыска СОЧ

В одной из областей Украины резко увеличат количество блокпостов
В четырех районах Полтавской области будут созданы мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные.
Об этом сообщает "Суспільне Полтава" со ссылкой на собственные источники в полтавской ОВА.
Мобильные блокпосты в Полтавской области
Известно, что мобильные блокпосты создадут в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.
Также уточняется, что к каждому такому блокпосту будут приобщены:
- 6 работников полиции;
- 4 военнослужащих ТЦК и СП;.
- одного работника зонального отдела Военной службы правопорядка;
- и работника СБУ.
Соответствующее решение о создании блокпостов было принято Советом обороны области. Источники в ОВА уточнили, что такой шаг связан с розыском военных, которые совершили СЗЧ. По состоянию на сейчас решение введено в действие.
Напомним, недавно мы писали, как вернуться на службу после СВЧ.
Также мы сообщали, имеет ли военный право пройти ВВК после того, как совершил СВЧ.
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