В Полтавской области создадут блокпосты для розыска СОЧ

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В четырех районах Полтавской области будут созданы мобильные блокпосты. На них будут стоять полицейские и военные.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава" со ссылкой на собственные источники в полтавской ОВА.

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Мобильные блокпосты в Полтавской области

Известно, что мобильные блокпосты создадут в Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском районах.

Также уточняется, что к каждому такому блокпосту будут приобщены:

6 работников полиции;

4 военнослужащих ТЦК и СП;.

одного работника зонального отдела Военной службы правопорядка;

и работника СБУ.

Соответствующее решение о создании блокпостов было принято Советом обороны области. Источники в ОВА уточнили, что такой шаг связан с розыском военных, которые совершили СЗЧ. По состоянию на сейчас решение введено в действие.

Напомним, недавно мы писали, как вернуться на службу после СВЧ.

Также мы сообщали, имеет ли военный право пройти ВВК после того, как совершил СВЧ.