В Полтавській області створять блокпости для розшуку СЗЧ

В одній з областей України різко збільшать кількість блокпостів
У чотирьох районах Полтавської області буде створено мобільні блокпости. На них будуть стояти поліцейські та військові.
Про це повідомляє "Суспільне Полтава" з посиланням на власні джерела у полтавській ОВА.
Мобільні блокпости в Полтавській області
Відомо, що мобільні блокпости створять у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.
Також уточнюється, що до кожного такого блокпосту буде долучено:
- 6 працівників поліції;
- 4 військовослужбовців ТЦК та СП;.
- одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку;
- і працівника СБУ.
Відповідне рішення щодо створення блокпостів було ухвалено Радою оборони області. Джерела в ОВА уточнили, що такий крок пов'язаний із розшуком військових, які здійснили СЗЧ. Станом на зараз рішення введено в дію.
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