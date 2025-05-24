В Полтавській області створять блокпости для розшуку СЗЧ

Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У чотирьох районах Полтавської області буде створено мобільні блокпости. На них будуть стояти поліцейські та військові.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава" з посиланням на власні джерела у полтавській ОВА.

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Відомо, що мобільні блокпости створять у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.

Також уточнюється, що до кожного такого блокпосту буде долучено:

6 працівників поліції;

4 військовослужбовців ТЦК та СП;.

одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку;

і працівника СБУ.

Відповідне рішення щодо створення блокпостів було ухвалено Радою оборони області. Джерела в ОВА уточнили, що такий крок пов'язаний із розшуком військових, які здійснили СЗЧ. Станом на зараз рішення введено в дію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як повернутися на службу після СЗЧ.

Також ми повідомляли, чи має військовий право пройти ВЛК після того, як скоїв СЗЧ.