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В одній з областей України різко збільшать кількість блокпостів

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Дата публікації: 24 травня 2025 04:30
В Полтавській області створять блокпости для розшуку СЗЧ
Перевірка документів на блокпосту. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У чотирьох районах Полтавської області буде створено мобільні блокпости. На них будуть стояти поліцейські та військові.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава" з посиланням на власні джерела у полтавській ОВА.

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Мобільні блокпости в Полтавській області

Відомо, що мобільні блокпости створять у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.

Також уточнюється, що до кожного такого блокпосту буде долучено:

  • 6 працівників поліції;
  • 4 військовослужбовців ТЦК та СП;.
  • одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку;
  • і працівника СБУ.

Відповідне рішення щодо створення блокпостів було ухвалено Радою оборони області. Джерела в ОВА уточнили, що такий крок пов'язаний із розшуком військових, які здійснили СЗЧ. Станом на зараз рішення введено в дію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як повернутися на службу після СЗЧ.

Також ми повідомляли, чи має військовий право пройти ВЛК після того, як скоїв СЗЧ.

Полтавська область військові мобілізація війна в Україні СЗЧ блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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