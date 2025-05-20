Військово-лікарська комісія - чи можна пройти ВЛК після втечі з частини

Військовий у наручниках. Фото: "Громадське радіо"

Військовослужбовець, який хоче пройти військово-лікарську комісію після самовільного залишення частини, не зможе зробити це без повернення до свого підрозділу. А для цього потрібно позбавитися кримінального переслідування за СЗЧ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Чи можна пройти ВЛК під час СЗЧ

До юристів звернувся військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ).

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Військовий поцікавився, чи має він можливість пройти військово-лікарську комісію під час перебування у СЗЧ, аби встановити актуальний стан придатності до військової служби.

"Ваше питання не вирішити без відвідування вашої військової частини. Ви повинні отримати амністію по СЗЧ поновитись в частині, після чого подати рапорт на проходження ВЛК", — наголосив у відповіді юрист Євген Корнійчук.

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Які кроки потрібно зробити для повернення в ЗСУ

Зараз, підкреслив Корнійчук, ситуація з поновленням на службі є значно складнішою, ніж раніше. Бо тепер потрібно позбавитися кримінального переслідування за СЗЧ.

Юрист пояснив, які два основні кроки потрібно зробити для цього:

військовий особисто звертається через застосунок "Армія+" до командира військової частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна повернутися на службу після СЗЧ.

Додамо, ми повідомляли про нові правила для СЗЧ, зокрема, хто може поновитися у ЗСУ без суду.