В одной из областей Украины в ТЦК временно не принимают документы на отсрочку — почему

Мужчины в военкомате. Фото иллюстративное: rbc.ua

С четверга, 25 апреля, в Черкасском ТЦК перестали принимать документы на отсрочку. Такие ограничения связаны с новым законом о мобилизации и являются временными.

Об этом говорится в объявлении Командования Черкасского ОМТЦК и СП.

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Заявление Командования Черкасского ОМТЦК и СП

Почему ТЦК приостановил прием документов на отсрочку

В военкомате отметили, что в новом мобилизационном законе прописаны новые основания и порядок предоставления мужчинам призывного возраста отсрочки от мобилизации. Именно в связи с этим, учитывая, что рассмотрение бумаг о предоставлении отсрочки обычно длится более месяца, проверку таких документов временно прекратили.

В то же время в ТЦК добавили, что поступившие до 25 апреля документы обработают и выдадут ранее определенных дат для направления на рассмотрение комиссии РВА. Протоколы комиссии, которые будут выданы до 18 мая, оформят по действующему законодательству.

Напомним, работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. На каждом из блокпостов будут работать по два представителя Национальной полиции Украины и по два представителя ТЦК и СП. Они будут иметь право не только проверять у водителей документы, но и вручать военнообязанным повестки.

Также мы сообщали о том, что в МИД рассматривают дистанционный формат постановки на учет военнообязанных. Это позволит становиться на учет даже мужчинам, которые находятся за границей.