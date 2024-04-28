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В одній з областей України у ТЦК тимчасово не приймають документи на відстрочку — чому

28 квітня 2024 04:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В одній з областей України у ТЦК тимчасово не приймають документи на відстрочку — чому
Чоловіки у військоматі. Фото ілюстративне: rbc.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

З четверга, 25 квітня, у Черкаському ТЦК перестали приймати документи на відстрочку. Такі обмеження пов'язанні з новим законом про мобілізацію і є тимчасовими.

Про це йдеться в оголошенні Командування Черкаського ОМТЦК та СП.

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В одній з областей України у ТЦК тимчасово не приймають документи на відстрочку — чому - фото 1
Заява Командування Черкаського ОМТЦК та СП

Чому ТЦК призупинив прийом документів на відстрочку

У військоматі зазначили, що в новому мобілізаційному законі прописані нові підстави та порядок надання чоловікам призовного віку відстрочки від мобілізації. Саме у зв'язку із цим, враховуючи те, що розгляд паперів про надання відстрочки зазвичай триває понад місяць, перевірку таких документів тимчасово припинили.

Водночас у ТЦК додали, що документи, які надійшли до 25 квітня, опрацюють та видадуть раніше визначених дат для направлення на розгляд комісії РВА. Протоколи комісії, які видадуть до 18 травня, оформлять за чинним законодавством.

Нагадаємо, працівники ТЦК відтепер чергуватимуть на блокпостах по всій території України. На кожному із блокпостів працюватимуть по два представники Національної поліції України та по два представники ТЦК і СП. Вони матимуть право не лише перевіряти у водіїв документи, а й вручати військовозобов'язаним повістки.

Також ми повідомляли про те, що у МЗС розглядають дистанційний формат постановки на облік військовозобов'язаних. Це дозволить ставати на облік навіть тим чоловікам, які перебувають за кордоном.

мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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