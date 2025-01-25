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В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

25 января 2025 10:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Мобілізація 18-річних — як влада хоче поповнити війська молоддю
Ознайомчі заходи для молоді. Фото: nvrada.gov.ua
Анастасия Постоенко - Редактор

Найближчими днями в Офісі президента України планують презентувати комплекс змін до законодавства та указів, спрямованих на залучення чоловіків віком від 18 до 25 років до лав Збройних Сил України. Як зазначив радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур, пропозиції стосуватимуться добровільного контракту для цієї вікової групи, яка не підлягає обов’язковій мобілізації.

Про це Микола Щур повідомив в коментарі для ТСН

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В Офісі президента наголошують, що основною метою є заохочення молодих чоловіків до служби, зокрема через фінансові стимули та інші мотиваційні механізми. Пропозиції підготувала робоча група, до якої увійшли представники Міністерства оборони, Генштабу та громадських організацій.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", — повідомили журналістам ТСН в Офісі президента.

За словами Владислава Селезньова, військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ, стимулювання контрактної служби для громадян цієї вікової категорії є важливим кроком. "18-25-річні на полі бою ефективніші завдяки фізичній витривалості та адаптивності. Пошук варіантів мотивації для них – це необхідність у зміцненні обороноздатності", – зазначив він.

В Офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт, про чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово.

"Кейс, пов’язаний з певними стимулами і "плюшками" для такої категорії громадян України — це добра історія. Пошук таких варіантів щодо стимуляції призову громадян віком від 18 до 25 років — це чудова історія. Будь-які можливості, спрямовані на зміцнення шляхом інтенсифікації мобілізаційних процесів нам на руку. І, звісно, хлопці віком від 18 до 25 на полі бою за будь-яких умов є більш ефективними, вправними, ніж наші співгромадяни віком 50+", — сказав Селезньов.

Чи вистачить зброї для мобілізованих

На питання про забезпечення нових військових озброєнням, Селезньов наголосив, що постачання техніки та боєприпасів від західних партнерів тривають стабільно. За його словами, завдяки цим поставкам Україна має можливість впевнено пройти першу половину 2025 року.

Президент Володимир Зеленський під час форуму в Давосі також підтвердив стабільність міжнародної військової допомоги, наголосивши, що для захисту території потрібні навчені та мотивовані військові, а не лише озброєння.

Чим залучення молоді до війська може бути корисним

Військовий експерт підкреслив, що залучення молодих людей до війська не є новою практикою. Наприклад, під час Другої світової війни 18-річні активно брали участь у бойових діях. Важливим аспектом залишається якісна підготовка, яку забезпечують навчальні центри та полігони.

Президент Зеленський раніше зазначав, що зниження мобілізаційного віку потребує логіки та справедливості. Він підкреслив, що мобілізація повинна враховувати наявність озброєння і готовність військових до виконання завдань.

Нагадаємо, нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився, що не проти мобілізації осіб молодше 25 років.

Також стали відомі всі нюанси щодо мобілізації до лав ЗСУ засуджених громадян. 

Офис президента мобилизация военнообязанные молодежь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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