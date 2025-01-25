Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних arrow

В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

25 січня 2025 10:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Мобілізація 18-річних — як влада хоче поповнити війська молоддю
Ознайомчі заходи для молоді. Фото: nvrada.gov.ua
Анастасія Постоєнко - Редактор

Найближчими днями в Офісі президента України планують презентувати комплекс змін до законодавства та указів, спрямованих на залучення чоловіків віком від 18 до 25 років до лав Збройних Сил України. Як зазначив радник Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Микола Щур, пропозиції стосуватимуться добровільного контракту для цієї вікової групи, яка не підлягає обов’язковій мобілізації.

Про це Микола Щур повідомив в коментарі для ТСН

Читайте також:

Як в Україні збираються мобілізувати осіб молодше 25 років

В Офісі президента наголошують, що основною метою є заохочення молодих чоловіків до служби, зокрема через фінансові стимули та інші мотиваційні механізми. Пропозиції підготувала робоча група, до якої увійшли представники Міністерства оборони, Генштабу та громадських організацій.

"Буде цілий комплекс змін і до законодавства, і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. Зараз погоджуються технічні деталі, щось ще може змінитись. Працювала робоча група, створена з представників Міноборони, Генерального штабу, громадських організацій. Напрацьована концепція", — повідомили журналістам ТСН в Офісі президента.

За словами Владислава Селезньова, військового експерта та колишнього речника Генштабу ЗСУ, стимулювання контрактної служби для громадян цієї вікової категорії є важливим кроком. "18-25-річні на полі бою ефективніші завдяки фізичній витривалості та адаптивності. Пошук варіантів мотивації для них – це необхідність у зміцненні обороноздатності", – зазначив він.

В Офісі президента підкреслюють, що йдеться про добровільний контракт, про чоловіків, які не підлягають мобілізації віком від 18 до 25 років та яких хочуть заохочувати зокрема і фінансово.

"Кейс, пов’язаний з певними стимулами і "плюшками" для такої категорії громадян України — це добра історія. Пошук таких варіантів щодо стимуляції призову громадян віком від 18 до 25 років — це чудова історія. Будь-які можливості, спрямовані на зміцнення шляхом інтенсифікації мобілізаційних процесів нам на руку. І, звісно, хлопці віком від 18 до 25 на полі бою за будь-яких умов є більш ефективними, вправними, ніж наші співгромадяни віком 50+", — сказав Селезньов.

Чи вистачить зброї для мобілізованих

На питання про забезпечення нових військових озброєнням, Селезньов наголосив, що постачання техніки та боєприпасів від західних партнерів тривають стабільно. За його словами, завдяки цим поставкам Україна має можливість впевнено пройти першу половину 2025 року.

Президент Володимир Зеленський під час форуму в Давосі також підтвердив стабільність міжнародної військової допомоги, наголосивши, що для захисту території потрібні навчені та мотивовані військові, а не лише озброєння.

Чим залучення молоді до війська може бути корисним

Військовий експерт підкреслив, що залучення молодих людей до війська не є новою практикою. Наприклад, під час Другої світової війни 18-річні активно брали участь у бойових діях. Важливим аспектом залишається якісна підготовка, яку забезпечують навчальні центри та полігони.

Президент Зеленський раніше зазначав, що зниження мобілізаційного віку потребує логіки та справедливості. Він підкреслив, що мобілізація повинна враховувати наявність озброєння і готовність військових до виконання завдань.

Нагадаємо, нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився, що не проти мобілізації осіб молодше 25 років.

Також стали відомі всі нюанси щодо мобілізації до лав ЗСУ засуджених громадян. 

Офіс президента мобілізація військовозобов'язані молодь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку