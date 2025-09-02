Видео
В ОП раскрыли, что будет с мобилизацией в случае завершения войны

В ОП раскрыли, что будет с мобилизацией в случае завершения войны

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:42
В ОП раскрыли, что будет с мобилизацией в случае завершения войны
Военнослужащие ТЦК Львова. Иллюстративное фото: Львовская ТЦК

Даже в случае объявления перемирия с Россией Украина будет продолжать мобилизацию. Это обусловлено необходимостью сохранять высокий уровень готовности Вооруженных Сил к выполнению своих задач.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью "Суспільному".

Читайте также:

Когда перестанет действовать мобилизация

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", — подчеркнул Палиса.

Он пояснил, что даже при желании невозможно уволить всех, кто служит в составе Сил обороны с 2022 года, ведь нужны люди, которые смогут их заменить.

"Мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, другие живут свою жизнь, как хотят. Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию", — добавил он.

Палиса также отметил, что вопрос будут решать так, чтобы не вредить обороноспособности страны. Никто не будет вынужден оставаться на службе навсегда. Вскоре свои планы должны представить как Министерство обороны, так и Генеральный штаб.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, что делать, если в приложении "Резерв+" появилась красная лента, которая свидетельствует о розыске. Можно оплатить штраф, но есть и другие варианты.

Также мы сообщали, что после уплаты штрафа в "Резерв+" может снова появиться информация о розыске. Юристы объяснили, почему такое случается.

Офис президента ВСУ военный призыв перемирие мобилизация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
