В ОП розкрили, що буде з мобілізацією у разі завершення війни

Навіть у разі оголошення перемир’я з Росією Україна продовжуватиме мобілізацію. Це обумовлено потребою зберігати високий рівень готовності Збройних Сил до виконання своїх завдань.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю "Суспільному".

Коли перестане діяти мобілізація

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", — наголосив Паліса.

Він пояснив, що навіть за бажання неможливо звільнити всіх, хто служить у складі Сил оборони з 2022 року, адже потрібні люди, які зможуть їх замінити.

"Мені теж дивно дивитися ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, інші живуть своє життя, як бажають. Мені, як військовому, боляче дивитися на таке. І тут питання і до самих людей, до суспільства загалом, до виховання", — додав він.

Паліса також зазначив, що питання вирішуватимуть так, аби не шкодити обороноздатності країни. Ніхто не буде змушений залишатися на службі назавжди. Незабаром свої плани мають представити як Міністерство оборони, так і Генеральний штаб.

