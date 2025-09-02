Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В ОП розкрили, що буде з мобілізацією у разі завершення війни

В ОП розкрили, що буде з мобілізацією у разі завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 23:42
В ОП розкрили, що буде з мобілізацією у разі завершення війни
Військовослужбовці ТЦК Львова. Ілюстративне фото: Львівська ТЦК

Навіть у разі оголошення перемир’я з Росією Україна продовжуватиме мобілізацію. Це обумовлено потребою зберігати високий рівень готовності Збройних Сил до виконання своїх завдань.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю "Суспільному".

Реклама
Читайте також:

Коли перестане діяти мобілізація

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", — наголосив Паліса.

Він пояснив, що навіть за бажання неможливо звільнити всіх, хто служить у складі Сил оборони з 2022 року, адже потрібні люди, які зможуть їх замінити.

"Мені теж дивно дивитися ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, інші живуть своє життя, як бажають. Мені, як військовому, боляче дивитися на таке. І тут питання і до самих людей, до суспільства загалом, до виховання", — додав він.

Паліса також зазначив, що питання вирішуватимуть так, аби не шкодити обороноздатності країни. Ніхто не буде змушений залишатися на службі назавжди. Незабаром свої плани мають представити як Міністерство оборони, так і Генеральний штаб.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, що робити, якщо в застосунку "Резерв+" з'явилася червона стрічка, яка свідчить про розшук. Можна сплатити штраф, але є й інші варіанти.

Також ми повідомляли, що після сплати штрафу в "Резерв+" може знову з'явитися інформація про розшук. Юристи пояснили, чому таке трапляється.

Офіс президента ЗСУ військовий призов перемир'я мобілізація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації