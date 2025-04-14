Палиса ответил, нужна ли в Украине мобилизация женщин

В ОП ответили, нужна ли сейчас Украине мобилизация женщин
В Украине продолжается полномасштабная война, а значит и, мобилизация. В связи с тем, что периодически идут разговоры о примере Израиля, возникает вопрос, нуждается ли сейчас Украина в мобилизации женщин.
Ответ на это дал заместитель главы ОП Павел Палиса в интервью Bihus.Info.
Есть ли необходимость в мобилизации женщин в Украине
Журналист в ходе беседы представителем власти спросила его, нужна ли в Украине женская мобилизация и эффективно ли это, а также, придет ли к этому наше государство. В ответ он Палиса сказал, что речь скорее идет о каких-то дефицитных специальностях, в частности, медицинское направление.
"Я думаю, сейчас этот вопрос так остро не стоит. Женская служба в армии - это более такое добровольное дело", — заявил заместитель главы ОП.
Напомним, в этом же интервью он добавил, что в дальнейшем было бы целесообразно рассмотреть вариант израильского опыта развертывания вооруженных сил. Он пояснил, что для того, чтобы быть готовыми к будущем вызовам, служить должны все — и мужчины, и женщины.
Также мы писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, военное положение и общую мобилизацию в Украине продолжат. Голосование за это состоится в пределах 15 и 18 апреля.
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