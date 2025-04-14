Палиса ответил, нужна ли в Украине мобилизация женщин

Женщины в ВСУ. Фото: Офис Президента Украины

В Украине продолжается полномасштабная война, а значит и, мобилизация. В связи с тем, что периодически идут разговоры о примере Израиля, возникает вопрос, нуждается ли сейчас Украина в мобилизации женщин.

Ответ на это дал заместитель главы ОП Павел Палиса в интервью Bihus.Info.

Реклама

Читайте также:

Есть ли необходимость в мобилизации женщин в Украине

Журналист в ходе беседы представителем власти спросила его, нужна ли в Украине женская мобилизация и эффективно ли это, а также, придет ли к этому наше государство. В ответ он Палиса сказал, что речь скорее идет о каких-то дефицитных специальностях, в частности, медицинское направление.

"Я думаю, сейчас этот вопрос так остро не стоит. Женская служба в армии - это более такое добровольное дело", — заявил заместитель главы ОП.

Напомним, в этом же интервью он добавил, что в дальнейшем было бы целесообразно рассмотреть вариант израильского опыта развертывания вооруженных сил. Он пояснил, что для того, чтобы быть готовыми к будущем вызовам, служить должны все — и мужчины, и женщины.

Также мы писали, что по словам народного депутата Ярослава Железняка, военное положение и общую мобилизацию в Украине продолжат. Голосование за это состоится в пределах 15 и 18 апреля.