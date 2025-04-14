Паліса відповів, чи потрібна в Україні мобілізація жінок

Жінки у ЗСУ. Фото: Офіс Президента України

В Україні триває повномасштабна війна, а значить і мобілізація. У зв'язку з тим, що періодично точаться розмови про приклад Ізраїлю, виникає питання, чи потребує зараз Україна мобілізації жінок.

Відповідь на це дав заступник голови ОП Павло Паліса в інтерв'ю Bihus.Info.

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Журналістка під час бесіди з представником влади запитала його, чи потрібна в Україні жіноча мобілізація і чи ефективно це, а також, чи прийде до цього наша держава. У відповідь він Паліса сказав, що йдеться скоріше про якісь дефіцитні спеціальності, зокрема, медичний напрямок.

"Я думаю, зараз це питання так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії - це більш така добровільна справа", — заявив заступник голови ОП.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю він додав, що надалі було б доцільно розглянути варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил. Він пояснив, що для того, щоб бути готовими до майбутніх викликів, служити мають усі — і чоловіки, і жінки.

Також ми писали, що за словами народного депутата Ярослава Железняка, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжать. Голосування за це відбудеться в межах 15 і 18 квітня.