Мобилизация в Украине - Палиса заявил, что служить должны все мужчины и женщины

Павел Палиса. Фото: Facebook Павла Палисы

Во время военной угрозы Украине было бы целесообразно рассмотреть расширение вооруженных сил. Для того, чтобы быть готовыми к любым вызовам в будущем, служить должны все — и мужчины, и женщины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Bihus.Info.

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В будущем служить должны и мужчины, и женщины

"Это мое мнение, я не уверен, что его Офис в целом разделяет, но, возможно, в тех условиях, в которых мы остаемся и прогнозируемо ближайшие 10-20-30 лет будем оставаться... То есть сосед у нас тот, который хочет нас уничтожить физически, он свои намерения не оставит. Возможно, он их отложит где-то на потом", — сказал Палиса.

Продолжая ответ, он отметил, что с учетом тех условий и опыта, который мы получили, "было бы абсолютно логично глубже рассмотреть вопрос масштабирования вооруженных сил в случае военной угрозы".

"Нам с этим придется жить, с пониманием того, что все может повториться, если мы не будем достаточно сильны. Для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь таких нюансов с привлечением граждан в армию, мне кажется, надо продумать определенный переходный период для того, чтобы у граждан было четкое понимание того, что служить должны все", — сказал замглавы ОП.

Палиса подчеркнул, что защита государства - это обязанность граждан, закрепленная в Конституции. Он также отметил, что Украине следует рассмотреть опыт Израиля. В частности, если гражданин намерен получать государственные должности, образование или претендует на выплаты из бюджета, он должен выполнять службу.

"Окей, там минимальный контракт, пусть годовой. И мужчины, и женщины в армии. Тем более в современной армии есть куча разной работы для всех людей. А за это время они придут базовую общую военную подготовку, поймут, как работает армейская система. Смогут уже абсолютно сознательно стать в резерв в то же самое подразделение, в тот коллектив где она служит. Что мужчины, что женщины, у них будет больше понимания, что такое Вооруженные силы", — сказал Палиса.

Заместитель главы ОП также отметил, что, если мы стремимся построить государство, в котором наши дети будут счастливы, то должны быть готовы его защищать. Это понимание, по его словам, должно передаваться от поколения к поколению.

"Мы хотим быть успешными в будущем. Настолько сильными, что никак из соседей или нестабильных личностей просто не подумает, что можно повторить 2022 год", — добавил он.

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