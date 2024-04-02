Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК arrow

В полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК

2 апреля 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК
Призывники в ТЦК СП. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Подразделения Национальной полиции получают обращение от центров комплектования относительно уклоняющихся от призыва и только доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них составляются административные протоколы.

Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности НПУ Максим Ахрамеев в эфире Радио Свобода.

Читайте также:

Как доставляют уклонников в центры комплектования

Максим Ахрамеев рассказал, что процедура начинается с получения обращений от центров комплектования. После этого полицейские проверяют информацию и в случае подтверждения доставляют соответствующих лиц в центры.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку", — говорит Ахрамеев.

По прибытии в центры комплектования составляется административный протокол, в котором зафиксированы обстоятельства неприбытия по повестке. Если гражданин может доказать свое отсутствие, дело закрывается. В противном случае грозит наложение административного штрафа.

Участникам процесса предоставляется возможность высказаться по поводу обстоятельств, которые привели к неприбытию по повестке, после чего принимается соответствующее решение.

Напомним, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Также мы писали о том, что все мужчины 18-60 лет должны стать на военный учет. Кроме того, бегущие от службы за повесткой и отказывающиеся подавать обновленные данные могут принудительно доставлять в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

полиция
мобилизация
ТЦК и СП
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд