В полиции объяснили, как работает розыск уклоняющихся от мобилизации для ТЦК

Призывники в ТЦК СП. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Подразделения Национальной полиции получают обращение от центров комплектования относительно уклоняющихся от призыва и только доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них составляются административные протоколы.

Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности НПУ Максим Ахрамеев в эфире Радио Свобода.

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Как доставляют уклонников в центры комплектования

Максим Ахрамеев рассказал, что процедура начинается с получения обращений от центров комплектования. После этого полицейские проверяют информацию и в случае подтверждения доставляют соответствующих лиц в центры.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку", — говорит Ахрамеев.

По прибытии в центры комплектования составляется административный протокол, в котором зафиксированы обстоятельства неприбытия по повестке. Если гражданин может доказать свое отсутствие, дело закрывается. В противном случае грозит наложение административного штрафа.

Участникам процесса предоставляется возможность высказаться по поводу обстоятельств, которые привели к неприбытию по повестке, после чего принимается соответствующее решение.

Напомним, что в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклоняющихся можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Также мы писали о том, что все мужчины 18-60 лет должны стать на военный учет. Кроме того, бегущие от службы за повесткой и отказывающиеся подавать обновленные данные могут принудительно доставлять в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.