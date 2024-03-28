В ТЦК розповіли, кого з військовозобов'язаних доправлятимуть у військомати примусово

Військовозобов'язані українці у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних до лав Збройних сил. Всі чоловіки віком 18-60 років повинні стати на військовий облік. Окрім того, тих, хто тікає від служби за повісткою та відмовляються подавати оновлені дані, можуть примусово доставляти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це розказав заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар.

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Ухилянтів примусово доставлятимуть до ТЦК

Боднар зазначив, що в регіоні почав діяти реєстр військовозобов’язаних "Оберіг", куди вже внесено дані приблизно 90% військовозобов’язаних.

"Туди надходять дані з різних реєстрів, але поки не всіх. Усі ці люди офіційно перебувають у розшуку поліції. Осіб, які є в цій базі, поліція має право примусово доставляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання", — пояснив військовий.

Боднар зауважує, що доступ до реєстру закритий. Він є тільки у ТЦК та у Прикордонної служби.

Працівник ТЦК також розповів, що особа потрапляє туди, якщо не прибула по повістці та не повідомила передбачені законом дані чи іншим способом ухилилася від призову.

Людина, дані якої внесли в базу, офіційно знаходиться у розшуку, її можуть зупинити на вулиці, перевірити в базі "Оберіг" і примусово доправити в ТЦК.

Раніше ми писали, чи будуть мобілізувати осіб з 18 років за новим законопроєктом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що новий законопроєкт про мобілізацію зобов'яже військовозобов'язаних чоловіків оновити свої військово-облікові дані упродовж 60 днів.