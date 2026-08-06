В Раде не планируют отменять отсрочку для многодетных родителей

Военный билет, военнослужащий с ручкой и документами. Фото: armyinform, Черкасский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Верховной Раде пока не рассматриваются изменения в перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Поэтому мужчины, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет, пока сохраняют это право. В то же время в Украине набирает популярность петиция с призывом отменить для них отсрочку.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады, глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В Украине пока не будут отменять отсрочку для многодетных родителей

В Верховной Раде пока не рассматривают изменения в перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Несмотря на то, что в Украине набирает популярность петиция с призывом отменить отсрочку для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет, действующие нормы остаются без изменений.

По словам Егора Чернева, сегодня любые изменения в категориях военнообязанных приостановлены. Это касается как возможного сужения действующих прав военнообязанных, так и введения новых льгот.

Таким образом, мужчины, содержащие троих и более детей в возрасте до 18 лет, и в дальнейшем остаются в перечне лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"На сегодняшний день в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не рассматриваются изменения в перечень лиц, подлежащих отсрочке. Насколько мне известно, и в Министерстве обороны пока об этом речь не идет. Речь не идет и о расширении этих категорий", — подчеркнул Чернев.

Отметим, что в последнее время в Украине набирает популярность петиция, авторы которой предлагают отменить право на отсрочку от мобилизации, а также право на увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей.

Новини.LIVE сообщали, что отсутствие базовой военной подготовки не препятствует бронированию работников критически важных предприятий, которым исполнилось 25 лет. Как пояснил юрист Сергей Богун, решающими факторами являются статус военнообязанного, нахождение на воинском учете и соответствие требованиям законодательства. В то же время для мужчин моложе 25 лет прохождение БЗВП имеет значение, поскольку позволяет раньше приобрести статус военнообязанного.

Новини.LIVE также писали, что в августе 2026 года правила бронирования от мобилизации остаются без изменений — право на отсрочку имеют работники предприятий со статусом критически важных. До 10 августа такие компании должны подтвердить свой статус, иначе с 1 сентября потеряют возможность бронировать сотрудников.