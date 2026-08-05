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Главная Мобилизация В Раде объяснили как работает арест счетов военнообязанных мужчин

В Раде объяснили как работает арест счетов военнообязанных мужчин

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 06:30
Блокировка счетов за штрафы ТЦК уже предусмотрена законом
Кредитная карта и повестка ТЦК. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанным мужчинам, которые не оплачивают штрафы за нарушение правил воинского учета, могут арестовать банковские счета в рамках исполнительного производства. Такой механизм уже предусмотрен действующим законодательством Украины и не требует принятия новых норм. В то же время, как отмечают специалисты, на практике эта процедура применяется не во всех случаях.

Причиной становятся как особенности оформления документов, так и сложности при их исполнении, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf

Почему механизм работает не всегда

По действующим правилам после неуплаты административного штрафа постановление может быть направлено в органы государственной исполнительной службы. После открытия исполнительного производства исполнитель вправе наложить арест на счета должника, однако ограничения распространяются не на все виды счетов, а после погашения задолженности арест снимается.

Как поясняют юристы, на практике исполнительное производство нередко не открывается из-за ошибок в оформлении документов либо отсутствия необходимых данных для идентификации должника. Кроме того, отдельные постановления возвращаются без исполнения из-за пропуска установленных законом сроков или неточностей в документах.

По словам представителей парламентского комитета, вопрос применения финансовых ограничений остается одним из направлений, которое обсуждается в рамках дальнейшего совершенствования мобилизационного законодательства.

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Напомним, Новини.LIVE цитировали представителя Офиса Президента, который прокомментировал информацию о возможности снижения мобилизационного возраста

Также Новини.LIVE рассказали о случае, когда суд за уклонение от мобилизации приговорил к тюремному заключению военнообязанного, у которого было бронирование. 

повестки война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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