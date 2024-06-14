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В Раде появился законопроект о налоге за бронь от мобилизации — какую сумму предлагают нардепы

14 июня 2024 11:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бронь от мобилизации — какой налог установили нардепы
Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации. Он составляет 20,4 тыс. грн, что согласно тексту закона совпадает с минимальной выплатой бойца ВСУ.

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте парламента.

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Налог за бронь от мобилизации

Как отмечается в документе, трехкратный объем дохода предпринимателей, желающий забронировать работника, должен составлять не менее 61,2 тыс. грн.

В то же время, депутаты предлагают поручить Кабинету министров утверждать особенности "бронирования субъектов хозяйствования и/или их наемных работников". Таким образом, члены правительства смогут устанавливать дополнительные условия для такого бронирования.

верховная рада
Скриншот законопроекта. Источник: Верховная Рада Украины

Бронь от мобилизации — последние новости

Напомним, ранее нардеп Вадим Галайчук заявил, что решение про экономическое бронирование от мобилизации может принести в украинский госбюджет от 40 до 45 миллионов гривен ежемесячно.

В то же время Кабинет министров Украины принял решение о броне всех работников ОПК и сферах энергетики.

А также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что правительство приняло постановление о бронировании от мобилизации 90% работников ГСЧС и полицейских.

Украина
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Бронь от мобилизации

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