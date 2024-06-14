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В Раді з'явився законопроєкт про податок за бронь від мобілізації — яку суму пропонують нардепи

14 червня 2024 11:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Бронь від мобілізації — який податок встановили нардепи
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До Верховної Ради України внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розміру податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації. Він становить 20,4 тис. грн, що згідно з текстом закону, збігається з мінімальною виплатою бійця ЗСУ.

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті парламенту.

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Податок за бронь від мобілізації

Як зазначається у документі, трикратний обсяг доходу підприємців, який хочуть забронювати працівника, має становити не менше 61,2 тис. грн.

Водночас депутати пропонують доручити Кабінету міністрів затверджувати особливості "бронювання суб'єктів господарювання та/або їхніх найманих працівників". Таким чином, урядовці зможуть встановлювати додаткові умови для такого бронювання.

верховна рада
Скриншот законопроєкту. Джерело: Верховна Рада України

Бронь від мобілізації — останні новини

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Галайчук заявив, що ухвала економічного бронювання від мобілізації може принести в український держбюджет від 40 до 45 мільйонів гривень щомісячно.

Водночас Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бронь усіх працівників ОПК та сфери енергетики.

А також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що уряд ухвалив постанову про бронювання від мобілізації 90% працівників ДСНС та поліцейських. 

Україна
нардепи
Верховна Рада
війна в Україні
бронювання
податки
Бронь від мобілізації

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