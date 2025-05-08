Черногоренко сообщила, что в Резерв+ автоматически продлили отсрочки

Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появилось важное обновление. В частности, гражданам, которые получали отсрочки онлайн — продлили срок их действия автоматически.

Об этом в Facebook рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"Обновленная дата уже должна отображаться в "Резерв+" у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью", — написала Черногоренко.

Также она добавила, что правительство приняло постановление 560, которое предусматривает следующее:

в "Резерв+" можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК;

ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью.

"Спасибо Правительству за поддержку в упрощении процессов для военнообязанных! Продолжаем работать над новыми типами отсрочек", — резюмировала заместитель министра обороны

Напомним, недавно мы писали, кто рискует потерять отсрочку от мобилизации уже в мае.

Также мы сообщали, что происходит, если в ТЦК не смогли справить основание для отсрочки.