Черногоренко сообщила, что в Резерв+ автоматически продлили отсрочки

В "Резерв+" автоматически продлили отсрочки — кому именно
В приложении "Резерв+" появилось важное обновление. В частности, гражданам, которые получали отсрочки онлайн — продлили срок их действия автоматически.
Об этом в Facebook рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Кому автоматически продлили отсрочки
"Обновленная дата уже должна отображаться в "Резерв+" у студентов, аспирантов, многодетных родителей, имеющих детей в одном браке, и людей с инвалидностью", — написала Черногоренко.
Также она добавила, что правительство приняло постановление 560, которое предусматривает следующее:
- в "Резерв+" можно будет сгенерировать полноценное направление самостоятельно, без электронной подписи руководителя ТЦК;
- ТЦК больше не будут отправлять на ВВК людей с инвалидностью.
"Спасибо Правительству за поддержку в упрощении процессов для военнообязанных! Продолжаем работать над новыми типами отсрочек", — резюмировала заместитель министра обороны
Напомним, недавно мы писали, кто рискует потерять отсрочку от мобилизации уже в мае.
Также мы сообщали, что происходит, если в ТЦК не смогли справить основание для отсрочки.
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