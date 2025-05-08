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Головна Мобілізація В "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки — кому саме

В "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки — кому саме

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Дата публікації: 8 травня 2025 01:52
Черногоренко повідомила, що у Резерв+ автоматично продовжили відстрочки
Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Резерв+" з'явилося важливе оновлення. Зокрема, громадянам, які отримували відстрочки онлайн — продовжили строк їх дії автоматично.

Про це у Facebook розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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"Оновлена дата вже має відображатися в "Резерв+" у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю", — написала Черногоренко.

Також вона додала, що уряд ухвалив постанову 560, яка передбачає наступне:

  • у "Резерв+" можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК;
  • ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.

"Дякую Уряду за підтримку у спрощенні процесів для військовозобов'язаних! Продовжуємо працювати над новими типами відстрочок", — резюмувала заступниця міністра оборони

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто ризикує втратити відстрочку від мобілізації вже у травні.

Також ми повідомляли, що відбувається, якщо у ТЦК не змогли справити підставу для відстрочки.

Міноборони Україна документи війна в Україні відстрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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