Черногоренко повідомила, що у Резерв+ автоматично продовжили відстрочки

В "Резерв+" автоматично продовжили відстрочки — кому саме
У застосунку "Резерв+" з'явилося важливе оновлення. Зокрема, громадянам, які отримували відстрочки онлайн — продовжили строк їх дії автоматично.
Про це у Facebook розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Кому автоматично продовжили відстрочки
"Оновлена дата вже має відображатися в "Резерв+" у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю", — написала Черногоренко.
Також вона додала, що уряд ухвалив постанову 560, яка передбачає наступне:
- у "Резерв+" можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК;
- ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.
"Дякую Уряду за підтримку у спрощенні процесів для військовозобов'язаних! Продовжуємо працювати над новими типами відстрочок", — резюмувала заступниця міністра оборони
Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто ризикує втратити відстрочку від мобілізації вже у травні.
Також ми повідомляли, що відбувається, якщо у ТЦК не змогли справити підставу для відстрочки.
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