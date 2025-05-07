Мобілізація у травні 2025 — хто може втратити право на відстрочку

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років можуть бути призвані до лав ЗСУ. Окремі категорії мають право на відстрочку від військової служби, але за певних підстав її можна втратити.

Хто з військовозобов'язаних чоловіків може залишитися без відстрочки від мобілізації вже у травні 2025 року, розповіли правознавиці Анна Даніель та Анастасія Руденко у коментарі "Факти ICTV".

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Як зауважили спеціалістки, перелік військовозобов'язаних громадян, які мають право на відстрочку, чітко визначений ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто втратить відстрочку у травні 2025

Перш за все, відстрочку можуть втратити ті особи, в яких змінилися обставини, що були підставою для її надання.

Тобто, якщо причина відстрочки вже не актуальна — її можуть скасувати. До прикладу, якщо студент закінчив навчання у виші. Або якщо чоловік мав відстрочку як доглядальник за хворим родичем, але родич помер — підстава зникає, а отже й відстрочка.

Тому важливо стежити за змінами у вашій ситуації та вчасно повідомляти про них ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Також відповідно до українського законодавства, відстрочку від мобілізації не надають:

студентам, які навчаються за заочною формою навчання або здобувають другу чи третю вищу освіту;

батькам трьох неповнолітніх дітей, які ухиляються від сплати аліментів (заборгованість має перевищувати загальну суму платежів за три місяці);

батькам-одинакам, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти та не відбуває покарання;

чоловікам, які здійснюють догляд за батьками дружини у зв'язку з наявністю у них інвалідності першої або другої групи (відтепер відстрочка надається виключно для догляду за власними батьками, що мають інвалідність);

зведеним братам загиблих захисників (право на відстрочку мають лише рідні або неповнорідні брати чи сестри загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців);

працівникам підприємств та організацій Міністерства оборони, які раніше мали відстрочку.

Раніше ми писали, скільки часу триває розгляд заяви на відстрочку від мобілізації у ТЦК.

Нагадаємо, ми розповідали, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо дружина служить в ЗСУ.

Також ми інформували, як студенту продовжити відстрочку від мобілізації.