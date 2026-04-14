В "Резерв+" нет уведомления о продлении отсрочки: что делать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине начиная с 2025 года большинство отсрочек стали цифровыми, а их срок раз в три месяца продлевается автоматически. Однако у военнообязанных возникает вопрос, что делать, если право на отсрочку есть, но спустя следующие 90 дней документ в приложении так и не обновился.

Ответ на это в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко, передает Новини.LIVE.

Что нужно для автоматического продления действия отсрочки

Юрист пояснил, что продление отсрочки происходит автоматически благодаря обмену данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами или же базами (здесь речь о банках) данных.

"Такое продление применяется к некоторым категориям военнообязанных, основания для отсрочки которых содержатся в соответствующих реестрах", — отметил Евгений Булименко.

В частности, речь идет о:

лицах с инвалидностью;

родителях, воспитывающих трех и более детей в рамках одного брака;

гражданах, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы и тому подобное.

Кроме того, автоматическое продление предусмотрено и для людей, которые имеют право на отсрочку по постоянным основаниям — например, для бывших пленных или членов семей погибших военных.

Для того, чтобы отсрочка продолжилась автоматически, подавать дополнительные заявления или документы не нужно. Для этого достаточно лишь получить уведомление в "Резерв+".

"В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах (банках) данных", - сказал адвокат.

В то же время он обращает внимание на возможные риски. В частности, если во время электронного обмена данными между реестрами право на отсрочку не будет подтверждено, ее автоматически не продлят.

"Соответственно, в таком случае военнообязанный может быть мобилизован на общих основаниях", — резюмировал Булименко.

