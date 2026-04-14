Главная Мобилизация В "Резерв+" нет уведомления о продлении отсрочки: что делать

Дата публикации 14 апреля 2026 04:30
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине начиная с 2025 года большинство отсрочек стали цифровыми, а их срок раз в три месяца продлевается автоматически. Однако у военнообязанных возникает вопрос, что делать, если право на отсрочку есть, но спустя следующие 90 дней документ в приложении так и не обновился.

Ответ на это в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко, передает Новини.LIVE.

Что нужно для автоматического продления действия отсрочки

Юрист пояснил, что продление отсрочки происходит автоматически благодаря обмену данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с другими государственными реестрами или же базами (здесь речь о банках) данных.

"Такое продление применяется к некоторым категориям военнообязанных, основания для отсрочки которых содержатся в соответствующих реестрах", — отметил Евгений Булименко.

В частности, речь идет о:

  • лицах с инвалидностью;
  • родителях, воспитывающих трех и более детей в рамках одного брака;
  • гражданах, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;
  • тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы и тому подобное.

Кроме того, автоматическое продление предусмотрено и для людей, которые имеют право на отсрочку по постоянным основаниям — например, для бывших пленных или членов семей погибших военных.

Для того, чтобы отсрочка продолжилась автоматически, подавать дополнительные заявления или документы не нужно. Для этого достаточно лишь получить уведомление в "Резерв+".

"В случае, если такое уведомление не поступило, необходимо проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах (банках) данных", - сказал адвокат.

В то же время он обращает внимание на возможные риски. В частности, если во время электронного обмена данными между реестрами право на отсрочку не будет подтверждено, ее автоматически не продлят.

"Соответственно, в таком случае военнообязанный может быть мобилизован на общих основаниях", — резюмировал Булименко.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что право на отсрочку от мобилизации не гарантирует человек освобождение от призыва. Поэтому юристы отмечают, что документ необходимо оформлять, чтобы потом не возникало конфликтных ситуаций.

Также мы писали, что в ЦНАП сейчас могут менять украинцам тип отсрочек. Однако успех в этом не гарантирован, поэтому для изменения типа сначала придется отменить в ТЦК действующую отсрочку, и только потом оформлять новую.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
