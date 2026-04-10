Мобилизация несмотря на отсрочку: юрист объяснила, когда это возможно

Украинские военнослужащие.

Право на отсрочку от службы в ВСУ само по себе не гарантирует освобождение от призыва. Если военнообязанный не оформил ее официально, его могут мобилизовать. Юристы отмечают, что ключевое значение имеет именно наличие надлежаще оформленных документов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на объяснения адвоката бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии "РБК-Украина".

Отсрочка не оформлена: могут ли мобилизовать

Юристы обращают внимание, что чаще всего сложности возникают тогда, когда люди имеют основания для отсрочки, но не успевают или не подают документы вовремя.

В таких случаях право формально существует, но не подтверждено, поэтому его не учитывают при мобилизации. Из-за этого возникают конфликтные ситуации уже после призыва.

Адвокат Елена Воронкова объясняет, как это выглядит в реальной практике, где к юристам часто обращаются уже постфактум:

"Как человек, который ведет подобные дела, я не могу скрыть своих эмоций. Когда в таких случаях мне звонят и говорят: "ай-яй-яй, спасайте". Поскольку все, кто хотел, давно оформили отсрочку. Я имею в виду тех, у кого есть такое право".

Почему после мобилизации изменить ситуацию сложнее

Специалисты подчеркивают, что оформить отсрочку до призыва значительно проще, чем добиться освобождения от службы после мобилизации.

Некоторые основания, которые позволяют не попасть в армию, уже не всегда дают право на освобождение после призыва. Поэтому возможности повлиять на ситуацию значительно ограничиваются.

Юристы советуют не медлить с оформлением отсрочки, если есть законные основания. Для этого нужно подать соответствующие документы, и по процедуре до завершения их рассмотрения человека не должны мобилизовать. В то же время на практике случаются исключения.

Таким образом, даже наличие права на отсрочку не является гарантией защиты — без официального оформления риск мобилизации остается.

