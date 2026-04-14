Головна Мобілізація

У "Резерв+" немає сповіщення про продовження відстрочки: що робити

Дата публікації: 14 квітня 2026 04:30
У "Резерв+" немає сповіщення про продовження відстрочки: що робити
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Україні починаючи з 2025 року більшість відстрочок стали цифровими, а їх термін раз на три місяці продовжується автоматично. Однак у військовозобов'язаних виникає питання, що робити, якщо право на відстрочку є, але через наступні 90 днів документ у додатку так і не оновлено.

Відповідь на це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат та магістр права Євген Буліменко, передає Новини.LIVE.

Що потрібно для автоматичного продовження дії відстрочки

Юрист пояснив, що продовження відстрочки відбувається автоматично завдяки обміну даними між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів з іншими державними реєстрами або ж базами (тут мова про банки) даних.

"Таке продовження застосовується до деяких категорій військовозобов’язаних, підстави для відстрочки яких містяться у відповідних реєстрах", — зазначив Євген Буліменко.

Зокрема, йдеться про:

  • осіб з інвалідністю;
  • батьків, які виховують трьох і більше дітей у межах одного шлюбу;
  • громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;
  • тих, у кого один із батьків має інвалідність I чи II групи тощо.

Крім того, автоматичне продовження передбачене і для людей, які мають право на відстрочку за сталими підставами — наприклад, для колишніх полонених або членів сімей загиблих військових.

Для того, щоб відстрочка продовжилась автоматично, подавати додаткові заяви чи документи не потрібно. Для цього достатньо лише отримати сповіщення в "Резерв+".

"У випадку, якщо таке сповіщення не надійшло, необхідно перевірити та/або актуалізувати інформацію про себе у відповідних державних реєстрах або базах (банках) даних", — сказав адвокат.

Водночас він звертає увагу на можливі ризики. Зокрема, якщо під час електронного обміну даними між реєстрами право на відстрочку не буде підтверджено, її автоматично не продовжать.

"Відповідно, у такому разі військовозобов’язаний може бути мобілізований на загальних підставах", — резюмував Буліменко.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що право на відстрочку від мобілізації не гарантує людина звільнення від призову. Тому юристи наголошують, що документ необхідно оформлювати, щоб потім не виникало конфліктних ситуацій.

Також ми писали, що у ЦНАП наразі можуть змінювати українцям тип відстрочок. Проте успіх у цьому не гарантований, тож для зміни типу спочатку доведеться скасувати в ТЦК чинну відстрочку, і лише потім оформлювати нову.

мобілізація відстрочка Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
