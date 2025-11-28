Видео
Главная Мобилизация В "Резерв+" появился новый вид отсрочки от мобилизации

В "Резерв+" появился новый вид отсрочки от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 16:35
В Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого родители имеют инвалидность
Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: РБК-Украина

Министерство обороны расширило возможности получения онлайн-отсрочек в приложении "Резерв+". Отныне подать запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:

В "Резерв+" добавили новую отсрочку

Это уже одиннадцатый тип отсрочки, доступный в сервисе, который продолжают совершенствовать для быстрых и прозрачных процедур без бюрократии.

Чтобы получить отсрочку, пользователю достаточно подать запрос в приложении. Система автоматически сверяет информацию с государственными реестрами и, в случае подтверждения оснований, сразу предоставляет отсрочку. Данные о ней моментально появляются в электронном военно-учетном документе. Весь процесс полностью автоматизирован и обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Услуга доступна только для тех, кто является единственным совершеннолетним ребенком человека с инвалидностью и имеет только одного из родителей. Если в семье есть другие совершеннолетние дети или оба родителя — подать запрос нельзя.

Для корректной работы системы важно, чтобы информация об инвалидности была актуальной в ЕИССС или реестре Пенсионного фонда, а данные о семье — правильно внесены в ЗАГС. Также в записи о рождении должен быть указан РНУКПП отца или матери с инвалидностью. В случае несоответствий данные нужно обновить в соответствующих реестрах.

Отсрочка, полученная через "Резерв+", будет продлеваться автоматически — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

Напомним, что в Украине изменили порядок подтверждения отсрочки от мобилизации. Начиная с 1 ноября, главным доказательством наличия права на отсрочку является цифровой военно-учетный документ в приложении "Резерв+". В территориальных центрах комплектования подчеркивают, что бумажные справки с печатями больше не оформляются — их полностью заменил электронный формат.

Также юрист объяснял, как оформить отсрочку многодетному отцу, если кое-кто из детей неродной.

инвалидность мобилизация война в Украине отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
