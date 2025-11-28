Відео
У "Резерв+" з'явився новий вид відстрочки від мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:35
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого батькі мають інвалідність
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: РБК-Україна

Міністерство оборони розширило можливості отримання онлайн-відстрочок у застосунку "Резерв+". Відтепер подати запит на відстрочку можуть військовозобов’язані, у яких один із батьків має інвалідність I або II групи.

Про це повідомили у пресслужбі відомства у п'ятницю, 28 листопада.

У "Резерв+" додали нову відстрочку

Це вже одинадцятий тип відстрочки, доступний у сервісі, який продовжують удосконалювати для швидких і прозорих процедур без бюрократії.

Щоб отримати відстрочку, користувачеві достатньо подати запит у додатку. Система автоматично звіряє інформацію з державними реєстрами й, у разі підтвердження підстав, одразу надає відстрочку. Дані про неї моментально з'являються в електронному військово-обліковому документі. Увесь процес повністю автоматизований і зазвичай займає від кількох хвилин до кількох годин.

Послуга доступна лише для тих, хто є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю та має лише одного з батьків. Якщо у сім’ї є інші повнолітні діти або обоє батьків — подати запит не можна.

Для коректної роботи системи важливо, щоб інформація про інвалідність була актуальною в ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду, а дані про сім’ю — правильно внесені в ДРАЦС. Також у записі про народження повинен бути вказаний РНОКПП батька або матері з інвалідністю. У разі невідповідностей дані потрібно оновити у відповідних реєстрах.

Відстрочка, отримана через "Резерв+", продовжуватиметься автоматично — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

Нагадаємо, що в Україні змінили порядок підтвердження відстрочки від мобілізації. Починаючи з 1 листопада, головним доказом наявності права на відстрочку є цифровий військово-обліковий документ у додатку "Резерв+". У територіальних центрах комплектування підкреслюють, що паперові довідки з печатками більше не оформлюються — їх повністю замінив електронний формат.

Також юрист пояснював, як оформити відстрочку багатодітному батьку, якщо дехто з дітей нерідний.

інвалідність мобілізація війна в Україні відстрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
