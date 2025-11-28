Застосунок Резерв+ матиме фото власника документа

Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У застосунку "Резерв+" оновлюється дизайн і можливості. Вже незабаром електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.

Про це сказано на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Що відомо про зміни у "Резерв+"

У міністерстві зазначили, що впровадження фото зробить підтвердження особи прозорішим в пришвидшить перевірку документів.

"Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", — сказано у дописі.

Для того, щоб взяти участь в тестуванні, необхідно заповнити коротку форму за цим посиланням.

