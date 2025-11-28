Відео
Головна Мобілізація У "Резерв+" з'явиться фото власника документа

У "Резерв+" з'явиться фото власника документа

Дата публікації: 28 листопада 2025 01:30
Застосунок Резерв+ матиме фото власника документа
Застосунок "Резерв+". Фото: rbc.ua

У застосунку "Резерв+" оновлюється дизайн і можливості. Вже незабаром електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.

Про це сказано на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Що відомо про зміни у "Резерв+"

У міністерстві зазначили, що впровадження фото зробить підтвердження особи прозорішим в пришвидшить перевірку документів.

"Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", — сказано у дописі.

Для того, щоб взяти участь в тестуванні, необхідно заповнити коротку форму за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у додатку "Резерв+" з'явилася відстрочка для батьків-одинаків.

Також ми інформували, скільки часу ТЦК має на рішення, аби громадянин зміг сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн.

Україна фото мобілізація резерв військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
