Главная Мобилизация В России серьезные проблемы с мобилизацией, — немецкий генерал

В России серьезные проблемы с мобилизацией, — немецкий генерал

Дата публикации 20 мая 2026 04:45
Армия РФ. Фото: росСМИ

Россия столкнулась с серьезными проблемами на фронте и мобилизацию. Оккупанты несут колоссальные потери и не могут пополнять армию в необходимых объемах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью Deutsche Welle заявил координатор немецкой военной помощи Украине бригадный генерал Йоахим Кашке.

Почему у РФ проблемы с мобилизацией

Йоахим Кашке отметил, что россияне ежедневно теряют до тысячи и более солдат в день. Таким образом, в целом ежемесячно потери РФ составляют 30-35 тысяч.

"Это уже превышает темпы пополнения потерь или темпы мобилизации. Поэтому надо констатировать, что на пятом году, после завершения зимы, которая была одной из самых суровых, им не удается одержать верх в этой тяжелой войне на истощение", — пояснил генерал.

Также он добавил, для того, чтобы не пугать своих граждан новой волной мобилизации, Кремль пытается проводить ее постепенно и скрыто. В противном случае диктатор РФ Владимиру Путину пришлось бы объяснять, что происходит на самом деле.

"Ибо иначе Путину пришлось бы объяснять своему народу, что происходит на самом деле: крупномасштабная наступательная операция против соседней страны, а не какая-то небольшая спецоперация. Придется назвать вещи своими именами. То, что мы видим, я считаю, это своеобразная скрытая мобилизация, когда они заманивают в армию студентов из университетов, а потом отправляют их на фронт, или, когда они нарушают правила и не отправляют людей домой с фронта после оговоренного времени", — резюмировал Йоахим Кашке.

Как сообщало Новини.LIVE, по мнению нардепа Руслана Горбенко, Россия потеряет еще около 1,5 млн человек, если Москва будет продолжать войну в течение двух лет.

Также мы писали, что по данным ISW, у россиян возникли проблемы с вербовкой солдат на войну даже несмотря на повышение денежных бонусов.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
