У Росії серйозні проблеми з мобілізацією, — німецький генерал

Росія зіткнулася із серйозними проблемами на фронті і мобілізацію. Окупанти несуть колосальні втрати та не можуть поповнювати армію в необхідних обсягах.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив координатор німецької військової допомоги Україні бригадний генерал Йоахім Кашке.

Чому у РФ проблеми з мобілізацією

Йоахім Кашке зазначив, що росіяни щодня втрачають до тисячі і більше солдатів на день. Таким чином, загалом щомісяця втрати РФ становлять 30-35 тисяч.

"Це вже перевищує темпи поповнення втрат або темпи мобілізації. Тож треба констатувати, що на п’ятому році, після завершення зими, яка була однією з найсуворіших, їм не вдається взяти гору в цій важкій війні на виснаження", — пояснив генерал.

Також він додав, для того, щоб не лякати своїх громадян новою хвилею мобілізації, Кремль намагається проводити її поступово і приховано. В іншому випадку диктатор РФ Володимиру Путіну довелося б пояснювати, що відбувається насправді.

"Бо інакше Путіну довелося б пояснювати своєму народові, що відбувається насправді: великомасштабна наступальна операція проти сусідньої країни, а не якась невелика спецоперація. Доведеться назвати речі своїми іменами. Те, що ми бачимо, я вважаю, це своєрідна прихована мобілізація, коли вони заманюють до армії студентів з університетів, а потім відправляють їх на фронт, або, коли вони порушують правила і не відправляють людей додому з фронту після обумовленого часу", — резюмував Йоахім Кашке.

