В Третьем корпусе одобрили идею снизить верхний предел мобилизации

Украинские военные. Фото: Вечірній Київ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Третьем армейском корпусе прокомментировали возможное снижение верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 лет. Пресс-секретарь корпуса Александр Бородин отметил, что на боевые должности требуются прежде всего молодые люди из-за физических нагрузок. В то же время, по его словам, армии требуется значительное количество специалистов для выполнения тыловых задач.

Об этом Александр Бородин рассказал в эфире День.LIVE.

Бородин о снижении верхнего предела мобилизации

Пресс-секретарь Третьего армейского корпуса отметил, что среди старших военнослужащих есть добровольцы, которые в основном выполняют тыловые функции.

В то же время он подчеркнул, что оценивать возможное снижение мобилизационного возраста в масштабах всей страны сложно, поскольку опыт его подразделения в значительной степени связан с добровольческой составляющей.

"Если мы говорим о боевых должностях, это дело людей младшего возраста — это просто физиология", — сказал Бородин.

По его словам, потребности армии не ограничиваются непосредственно боевыми должностями. Для обеспечения работы одного военнослужащего на передовой нужны люди, выполняющие ряд тыловых задач.

"Огромное количество должностей требует укомплектования в тылу. Возможно, существует ошибочное представление, что мобилизационные процессы — это "все в пехоту". Это не совсем так", — пояснил пресс-секретарь.

Бородин также отметил, что на тыловых должностях могут эффективно работать военнослужащие старшего возраста, если они имеют соответствующую квалификацию.

"Если мы говорим о тыловых должностях, то есть военнослужащие, которые их занимают и очень хорошо себя проявляют, и действительно являются отличными специалистами", — отметил он.

Пресс-секретарь Третьего корпуса об отсрочке после рождения ребенка

Александр Бородин также прокомментировал законопроект, предусматривающий предоставление мужчинам отсрочки от мобилизации на один год после рождения ребенка.

Он обратил внимание на ситуацию военнослужащих, которые уже находятся на службе и становятся отцами во время войны.

"Все эти меры должны быть справедливыми по отношению ко всем гражданам. Не только к тем, кого будут призывать в армию, но и к тем, кто уже служит в армии", — подчеркнул Бородин.

По его словам, перед введением такой отсрочки необходимо ответить на вопрос, как она будет работать для военнослужащих, которые уже несколько лет находятся на фронте и во время службы становятся отцами.

"Если будут ответы на эти вопросы, тогда можно будет об этом говорить", — добавил пресс-секретарь.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет. По словам адвоката Вадима Гречкивского, соответствующий законопроект могут вынести на рассмотрение Верховной Рады уже осенью, в частности в сентябре или октябре. В то же время официального решения о таком снижении возраста пока нет.

Также Новини.LIVE сообщали, что военнослужащим, заключившим контракт, может быть сложно досрочно уволиться со службы. Вопрос демобилизации зависит от определенных законодательством оснований для увольнения и условий конкретного контракта.