В ЦПД заявили, что мобилизации женщин в Украине не будет

Женщины в армии. Фото: Генштаб ВСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине не планируют мобилизовывать женщин в ряды ВСУ. Кроме того, никаких изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей тоже не будет.

Как сообщает «Новости.LIVE», об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Будет ли мобилизация женщин в Украине

Отметим, что недавно в соцсетях вновь появилась информация о том, что якобы женщин планируют мобилизовать в ВСУ, а для многодетных родителей отменяют отсрочки.

Однако Коваленко в своем Telegram призвал украинцев критически относиться к информации и «не распространять ерунду».

«Никакой женской мобилизации не планируется, так же как и никаких изменений в отношении родителей троих детей. Хватит раздувать ерунду», — подчеркнул руководитель ЦПД.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Как сообщали Новости.LIVE, вчера на саммите Кабмина появилась петиция, в которой предлагалось распространить воинский учет на трудоспособных женщин, не имеющих детей.

Также мы недавно писали, лица какого возраста не подлежат мобилизации.