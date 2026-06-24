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Главная Мобилизация Мобилизация в Украине 2026: люди каких возрастов не подлежат призыву

Мобилизация в Украине 2026: люди каких возрастов не подлежат призыву

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Дата публикации 24 июня 2026 04:30
Мобилизация в Украине 2026: люди каких возрастов не подлежат призыву
Мобилизованные мужчины. Фото: скриншот YouTube

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако призыв на службу касается не всех лиц, и по состоянию на июнь 2026 года возрастные пределы сохраняются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Engage.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

По состоянию на июнь, мобилизация в Украине касается только тех мужчин, которым от 25 до 60 лет.

Таким образом, мужчины, которым нет еще 25 и не являются военнообязанными (не проходили БОВП или срочную службу) — призыву не подлежат. Они имеют статус призывников, поэтому их присоединение к ВСУ возможно только с их согласия или в отдельных предусмотренных законом случаях. Но после 25 лет этот статус меняется, поэтому не имея брони или отсрочки такие граждане могут быть мобилизованы.

То есть, если человеку 24 года и у него нет военного опыта, тогда повестка от ТЦК не приходит автоматически. Но если человеку, например, 26 и нет отсрочки и брони — тогда он может быть призван.

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В то же время 60 лет — это уже предельный возраст, что означает автоматические снятие таких лиц с военного учета. И хоть для высшего офицерского состава предельный возраст может быть выше, но в условиях военного положения правила более гибкие для контрактников.

Также отметим, что мобилизация женщин остается добровольной, либо же может быть по отдельным профессиональным категориям.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам нардепа Руслана Горбенко, в Украине могут начать ограничивать военнообязанных украинцев, которые не обновили свои данные или проигнорировали повестку. Среди рассматриваемых мер — включение в реестр должников и блокировка банковских счетов.

Также мы писали, что по словам юристов, ТЦК могут задерживать нарушителей воинского учета. Однако если гражданин дома, то в том случае такого права нет.

возраст военный призыв мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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