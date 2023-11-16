В ЦСКИБ объяснили, смогут ли несовершеннолетние призывники выезжать за границу

Военные возле ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине продлили общую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Кроме того, на территории нашего государства сохраняется военное положение, ограничивающее выезд из страны мужчинам от 18 лет.

Об особенностях нынешней ситуации рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Несовершеннолетние призывники смогут выезжать за границу

В связи с продолжением военного положения в стране призывники 18 и более лет не смогут выезжать за границу.

16-летние парни, которые стали на учет и получили статус призывника, могут беспрепятственно выезжать за границу до наступления совершеннолетия.

Когда несовершеннолетние должны стать на учет

В военкомат нужно идти не в момент, когда исполнилось 16 лет, а в тот год, когда должно исполниться 17 лет. К примеру, если в 2022 году парню исполнилось 16, то в 2023-м он должен стать на военный учет.

По сути, это ничего существенно не меняет для самих ребят, но это изменение нужно ТЦК и СП, чтобы они могли прогнозировать количество потенциальных призывников и заранее мобилизованных.

"Постановка ребят на военный учет проводится централизованно — обычно школой. Классом направляется группа ребят в военкомат, и они вместе становятся на учет — просто теперь это будет происходить немного раньше", — пояснил юрист.

Ранее мы сообщали, что в Одессе разгорелся очередной скандал с задержанием мужчины призывного возраста. Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование насильственных действий военных и правоохранителей во время вручения повестки и уже допросило свидетелей событий.

Напоминаем, что по состоянию на сегодняшний день Государственное бюро расследований расследует более 260 уголовных дел относительно нарушений в работе территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. Уже более 20 обвинительных актов находятся в суде, там фигурируют 35 человек.