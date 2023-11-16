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В ЦСКІБ пояснили, чи зможуть неповнолітні призовники виїздити за кордон

16 листопада 2023 23:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЦСКІБ пояснили, чи зможуть неповнолітні призовники виїздити за кордон
Військові біля ТЦК. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Окрім того, на території нашої держави зберігається воєнний стан, що обмежує виїзд з країни чоловікам від 18 років.

Про особливості теперішньої ситуації розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційно безпеки.

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Неповнолітні призовники зможуть виїздити за кордон

В зв'язку з продовженням військового стану в країні, призовники 18 і більше років не зможуть виїздити за кордон.

Натомість 16-річні хлопці, які стали на облік і отримали статус призовника, можуть безперешкодно виїжджати за кордон до настання повноліття.

Коли неповнолітні мають стати на облік

У військкомат треба іти не в момент, коли виповнилось 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17 років. Наприклад, якщо у 2022 році хлопцю виповнилося 16, то у 2023-му він має стати на військовий облік. 

По суті, це нічого суттєво не змінює для самих хлопців, але ця зміна потрібна ТЦК і СП, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих завчасно.

"Постановка хлопців на військовий облік проводиться централізовано — зазвичай школою. Класом направляється група хлопців до військкомату, і вони разом стають на облік — просто тепер це відбуватиметься трохи раніше", — пояснив юрист.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі розгорівся черговий скандал із затриманням чоловіка призовного віку. Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування щодо насильницьких дій військових та правоохоронців під час вручення повістки та наразі вже допитала свідків подій.

Нагадуємо, що станом на зараз Державне бюро розслідувань розслідує понад 260 кримінальних справ щодо порушень у роботі територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Вже понад 20 обвинувальних актів перебувають в суді, там фігурують 35 осіб.

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