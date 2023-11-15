Представник ТЦК розповів про найпопулярніші міфи щодо мобілізації

Український військовий на блокпосту. Фото: Укрінформ

8 листопада в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 24 лютого 2024 року. Тому в Україні продовжують видавати повістки військовозобов'язаним та призивати їх на службу в ЗСУ.

Найпопулярніші міфи про мобілізацію розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін, пише 24 канал.

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Мають бути свідки при врученні повістки

Сповіщати громадян про необхідність прибути до ТЦК зобов'язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, за розпорядженням ТЦК та СП.

Громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки. Стосовно присутності двох свідків, відеофіксації процесу оповіщення — в жодних офіційних документах про це не йдеться.

ТЦК та СП не мають юридичних підстав мобілізовувати громадян

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Тому ТЦК є органом військового управління і складовою частиною ЗСУ, яка існує в законодавчому полі.

Виписана "на коліні" повістка — недійсна

Зразок повістки чітко визначено, проте ніде не визначено спеціальних місць для її виписування чи вручення. Повістку можуть вручити як за місцем проживання, так і за місцем роботи, так і на блокпосту.

На виписання повістки також мають повноваження: виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням відповідного ТЦК та СП.

Від повістки можна відмовитись

Якщо повістка заповнена повністю, а саме вказані прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного, якому вручається, дату, час і адресу, куди йому треба прибути, а також підпис начальника ТЦК, скріплений печаткою — вона є дійсною та законною. Оскаржити її не вийде.

А в тому випадку, якщо дані військовозобов'язаного вносили у частково заповнений бланк, від повістки можна відмовитись.

Якщо представник ТЦК і СП зупинили автомобіль та вимагають взяти повістку — треба знімати на відео

Якщо ваш автомобіль зупинили на блокпосту, перевіряють ваші документи, вантаж, транспортний засіб, вручають повістку — знімати це на відео категорично заборонено. Але можна попросити показати документи.

Повістки можна ігнорувати

Ігнорування повістки є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне правопорушення можуть відкрити кримінальне провадження — воно передбачає штраф від 3 400 до 8 500 гривень або рік виправних робіт.

Крім того, за ігнорування "бойової повістки" передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі.

Щодо ухилянтів не застосовують норму кримінального права

Судді дійсно виносять переважно умовні покарання строком один-два роки, що пов'язано з каяттям правопорушників. Втім, кримінальне покарання у вигляді умовного строку чи штрафу не звільняє громадян від мобілізації.

Раніше ми писали, кого з мобілізованих не можна відправляти на фронт.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.