Ушел в СОЧ во время БОВП — каковы будут последствия

Военнослужащие на учениях. Фото: 23-я ОМБр

Мобилизованные граждане, если они еще не завершили базовую общевойсковую подготовку, не получили военно-учетную специальность или не были зачислены в боевое подразделение, уже считаются военнослужащими. Поэтому в случае ухода со службы им может грозить ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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СЗЧ во время БЗВП — какие последствия

В ТЦК пояснили, что во время подготовки в учебном центре для мобилизованных граждан уже предусмотрено воинское звание «рекрут». Поэтому в случае самовольного оставления учебного центра правовые последствия могут быть такими же, как и в случае оставления другого места службы.

"Когда речь идет о самовольном оставлении места службы? Самовольное покидание воинской части или места службы без разрешения командира, а также неявка на службу без уважительных причин могут иметь признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 407 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В то же время в ТЦК уточнили, что ответственность зависит от конкретных обстоятельств, продолжительности отсутствия и наличия всех признаков правонарушения. В частности, не каждое опоздание или отсутствие автоматически означает совершение уголовного правонарушения.

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Также следует знать следующие моменты:

если гражданин не завершил БОВП — это не отменяет статус военнослужащего;

если нет военно-учетной специальности или зачисления в боевое подразделение — это не освобождает человека от ответственности за СОЧ;

если же имеются уважительные причины, по которым военнослужащий не может прибыть на службу или вынужден покинуть место службы, важно сообщить об этом командованию и надлежащим образом подтвердить обстоятельства.

"Правовые основания определяют закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" и статья 407 Уголовного кодекса Украины", — резюмировали в ТЦК.

Как сообщали Новини.LIVE, мобилизованные граждане и добровольцы начинают получать зарплату уже во время базовой общевойсковой подготовки. Какими будут начисления в ноябре — читайте в нашем материале.

Также мы писали, как вернуться на службу после СОЧ.