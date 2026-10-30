Пішов у СЗЧ під час БЗВП - які будуть наслідки

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: 23 ОМБр

Мобілізовані громадяни у разі, якщо ще не закінчили базову загальновійськову підготовку, не отримали військово-облікову спеціальність, або не потрапили до бойового підрозділу — вже є військовослужбовцями. Тому у разі залишення служби може загрожуватиме відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.

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СЗЧ під час БЗВП — які наслідки

У ТЦК пояснили, що під час підготовки в навчальному центрі для мобілізованих громадян вже передбачене військове звання "рекрут". Тож у разі самовільного залишення навчального центру правові наслідки можуть бути так само, як і у разі залишення іншого місця служби.

"Коли йдеться про СЗЧ? Самовільне залишення військової частини або місця служби без дозволу командира, а також нез’явлення на службу без поважних причин можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 407 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ТЦК уточнили, що відповідальність залежить від конкретних обставин, тривалості відсутності та наявності всіх однак правопорушення. Зокрема не кожне запізнення або ж відсутність автоматично означає вчинення кримінального правопорушення.

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Також варто знати наступні моменти:

якщо громадянин не завершив БЗВП — це не скасовує статус військовослужбовця;

якщо немає військово-облікової спеціальності або розподілу до бойового підрозділу — це не звільняє людину від відповідальності за СЗЧ;

якщо ж є поважні причини, через які військовий не може прибути на службу або мусить залишили місце служби, важливо повідомити про це командування та належно підтвердити обставини.

"Правові підстави визначають закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" та стаття 407 Кримінального кодексу України", — резюмували у ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, мобілізовані громадяни та добровольці починають отримувати зарплату вже під час базової загальновійськової підготовки. Які будуть нарахування у листопаді — читайте в нашому матеріалі.

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