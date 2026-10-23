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В ТЦК объяснили, как вернуться на службу после СОЧ

Ua ru
23 октября 2026 04:30
Возвращение на службу после СЗЧ — куда обращаться Кадр из видео
Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: кадр из видео

Граждане Украины, самовольно покинувшие воинскую часть, имеют возможность вернуться из СОЧ. В настоящее время упрощенная программа возвращения завершилась, однако механизм существует и действует в соответствии с общим порядком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Ивано-Франковского областного ТЦК и СП.

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Как вернуться на службу после СОЧ

В ТЦК рассказали, что для того, чтобы вернуться на службу, военнослужащий может обратиться в органы Военной службы правопорядка ВСУ. То есть — в Центральное или территориальное управление либо зональный отдел.

После этого гражданин получает информацию о батальонах резерва, в которые можно прибыть для продолжения службы. Когда военнослужащий прибывает в батальон резерва, происходит следующее:

"Командир батальона оформляет прибытие военнослужащего, определяет ему задачи и выясняет необходимую информацию относительно уголовного производства. Также в воинскую часть, из которой было совершено самовольное отсутствие, направляется уведомление о возвращении военнослужащего. Если имеется письменное согласие командира боевой воинской части на продолжение службы, оно также учитывается при дальнейшем направлении", — говорится в сообщении.

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Что касается уголовного дела, военнослужащий, впервые совершивший самовольное отсутствие, может обратиться с ходатайством о намерении вернуться на военную службу. При наличии необходимых условий и письменного согласия командира вопрос об освобождении от уголовной ответственности решает суд в соответствии с частью 5 статьи 401 УК Украины.

Як повернутися на службу після СЗЧ
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно в Минобороны Украины заявили, что по упрощенной программе после СОЧ на службу вернулись тысячи военных. Значительная часть из них вновь заняла боевые должности и выполняет задачи.

Также мы писали, что в Полтавском ОТЦК объяснили, куда обращаться с жалобой, если военного после СОЧ отправляют в бой.

ВСУ армия Криминал СОЧ военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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