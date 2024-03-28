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В ТЦК рассказали, кого из военнообязанных будут доставлять в военкоматы принудительно

28 марта 2024 18:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ТЦК рассказали, кого из военнообязанных будут доставлять в военкоматы принудительно
Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных в ряды Вооруженных сил. Все мужчины 18-60 лет должны стать на военный учет. Кроме того, тех, кто убегает от службы за повесткой и отказывающиеся подавать обновленные данные, могут принудительно доставлять в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы Роман Боднар.

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Боднар отметил, что в регионе начал действовать реестр военнообязанных "Оберіг", куда уже внесены данные примерно 90% военнообязанных.

"Туда поступают данные из разных реестров, но пока не всех. Все эти люди официально находятся в розыске полиции. Лица, которые есть в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания", — пояснил военный.

Боднар отмечает, что доступ к реестру закрыт. Он есть только у ТЦК и у Пограничной службы.

Работник ТЦК также рассказал, что лицо попадает туда, если не прибыло по повестке и не сообщило предусмотренные законом данные или иным способом уклонилось от призыва.

Человек, данные которого внесли в базу, официально находится в розыске, его могут остановить на улице, проверить в базе "Оберіг" и принудительно доставить в ТЦК.

Ранее мы писали, будут ли мобилизовать лиц с 18 лет по новому законопроекту.

Напомним, мы сообщали, что новый законопроект о мобилизации обяжет военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Украина
военные
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
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